افتتاح مهرجان " أبها أحلى " تحت رعاية سمو أمير منطقة عسير - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح تصوير ظافر اللامي(صدى):

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ، حفل انطلاق فعاليات مهرجان ” أبها أحلى ” 1438هـ وذلك في مركز الملك فهد الثقافي ضمن فعاليات مهرجان أبها يجمعنا.

حيث حضر نائب مدير هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير الاستاذ مشبب القحطاني وفور وصول الضيوف ، بداء الحفل بالسلام الملكي السعودي وقدم اوبريت (وطن وملك ) لشاعر فهد الشهراني اداء كلاً من الفنانين عبدالعزيز اليامي ومعاذ الجماز وتفاعل الحضور مع الاوبريت ثم كُرم رعاة الحفل من قبل نائب مدير هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير وهم ( الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير , مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير ويتسلمها , نادي الهلال السعودي لكرة القدم , شركة سيدار للستائر , شركة توبال للخدمات الفندقية , الوفاق لتأجير السيارات السياحية , ريال تايم , شركة القصيم للمياه الصحية , صحيفة صدى الالكترونية ) .

وثم قُدم لوحتين فنيتين مستقلتين من قبل الفنانين عبدالعزيز اليامي ومعاذ الجماز نالت استحسان الحضور .

وسيكون مساء اليوم الخميس الموافق 25-11-1438 هـ حفل فني للفنان زياد الصالح بمسرح قرية المفتاحة كما سيكون هناك بعض العروض مثل مسرح الطفل لفرقة روافد الفنية للإعلامي أحمد الصياد وشخصيات فوانيس . وتباع التذاكر للحضور بموقع المهرجان .