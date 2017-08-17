بالصور.. الحملة الوطنية تواصل تقديم الخبز للسوريين في الداخل - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

واصلت الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا تقديم الجهود الإنسانية لخدمة الأشقاء النازحين واللاجئين السوريين من خلال تأمين الخبز لهم في الشمال السوري، عن طريق مكتبها في تركيا، وذلك ضمن المشروع الغذائي ” شقيقي قوتك هنيئاً ” ، مستهدفة بذلك المخيمات العشوائية الواقعة في محافظات إدلب وحلب وريفيهما، والمناطق المجاورة من خلال إنتاج أربعة أفران متنقلة صممت خصيصاً لهذا الغرض للأسبوع 197.

وأشار مدير مكتب الحملة الوطنية في تركيا خالد السلامة إلى أن الطاقة الإنتاجية لهذه الأفران أسبوعياً يبلغ تقريباً مليوناً و300 ألف رغيف خبز، يستفيد منها ما يقارب 600 ألف شقيق سوري في مخيمات باب السلامة وسجو للأيتام، وفي منطقة أعزاز بريف محافظة حلب على مقربة من معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا، إلى جانب مناطق حارم وسلقين ومخيمات عائدون وصامدون وقادمون، في ريف محافظة إدلب قرب معبر باب الهوى الحدودي.

من جهته، أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن الحملة تحرص على تلمس احتياجات الأشقاء اللاجئين السوريين الضرورية في مناطق وجودهم كافة، والعمل على توفيرها وفق آلية متبعة، والتي على ضوئها عملت الحملة على إطلاق مشروع “شقيقي قوتك هنيئاً”، والمعني بتوفير طعام الخبز بشكل يومي للنازحين من الأشقاء السوريين، الذين هم بأمسّ الحاجة لمثل هذه المساعدات الإغاثية.