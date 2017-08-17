 المنطقة الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة للرجال - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 17

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. المنطقة الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة للرجال

المنطقة الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة للرجال

المنطقة الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة للرجال
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة أرامكو وشركات أخرى عن توفر مجموعة من الوظائف الشاغرة للرجال للعمل في المنطقة الشرقية على النحو التالي:

• مهندس كهرباء – مؤهل بكالوريوس كحد أدنى خبرة لا تقل عن ٥ سنوات ويشترط وجود خبرة سابقة في العمل على مشاريع أرامكو.
• مدير مشاريع / مؤهل بكالوريوس كحد أدنى خبرة لا تقل عن ٥ – ٨ سنوات في إدارة المشاريع.
• محاسب عام / مؤهل بكالوريوس كحد أدنى خبرة لا تقل عن ٥ سنوات مقر العمل مدينة الجبيل.
• فني كهرباء / مؤهل دبلوم كحد أدنى خبرة لا تقل عن سنتين؛ يفضل من يسكن مدينة الأحساء.
• سائق عمومي / يشترط وجود رخصة عمومي ، مقر العمل مدينة الجبيل منتظم ولديه المرونة بالعمل.
للتواصل إيميل : [email protected]


الوسوم:,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *