المنطقة الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة للرجال - صحيفة صدى الالكترونية

المنطقة الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة للرجال
أعلنت شركة أرامكو وشركات أخرى عن توفر مجموعة من الوظائف الشاغرة للرجال للعمل في المنطقة الشرقية على النحو التالي:
• مهندس كهرباء – مؤهل بكالوريوس كحد أدنى خبرة لا تقل عن ٥ سنوات ويشترط وجود خبرة سابقة في العمل على مشاريع أرامكو.
• مدير مشاريع / مؤهل بكالوريوس كحد أدنى خبرة لا تقل عن ٥ – ٨ سنوات في إدارة المشاريع.
• محاسب عام / مؤهل بكالوريوس كحد أدنى خبرة لا تقل عن ٥ سنوات مقر العمل مدينة الجبيل.
• فني كهرباء / مؤهل دبلوم كحد أدنى خبرة لا تقل عن سنتين؛ يفضل من يسكن مدينة الأحساء.
• سائق عمومي / يشترط وجود رخصة عمومي ، مقر العمل مدينة الجبيل منتظم ولديه المرونة بالعمل.
للتواصل إيميل : [email protected]
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