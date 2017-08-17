المنطقة الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة للرجال - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة أرامكو وشركات أخرى عن توفر مجموعة من الوظائف الشاغرة للرجال للعمل في المنطقة الشرقية على النحو التالي:

• مهندس كهرباء – مؤهل بكالوريوس كحد أدنى خبرة لا تقل عن ٥ سنوات ويشترط وجود خبرة سابقة في العمل على مشاريع أرامكو.

• مدير مشاريع / مؤهل بكالوريوس كحد أدنى خبرة لا تقل عن ٥ – ٨ سنوات في إدارة المشاريع.

• محاسب عام / مؤهل بكالوريوس كحد أدنى خبرة لا تقل عن ٥ سنوات مقر العمل مدينة الجبيل.

• فني كهرباء / مؤهل دبلوم كحد أدنى خبرة لا تقل عن سنتين؛ يفضل من يسكن مدينة الأحساء.

• سائق عمومي / يشترط وجود رخصة عمومي ، مقر العمل مدينة الجبيل منتظم ولديه المرونة بالعمل.

للتواصل إيميل : [email protected]