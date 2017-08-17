تامر حُسني عن أغنيته مع الشاب خالد : أصلح ما أفسدته الكرة مع الجزائر - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

قال النجم تامر حسنى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، تقديم الكاتب الصحفى محمد الباز ، أنه سعيد جداً برفع علم مصر فى أمريكا، مؤكداً أن ذلك طموح أى مطرب، وأنه جعل الأجانب يغنون باللغة العربية واللهجة المصرية، مشيراً إلى أنه فرح كثيراً لأنه مجتهد وتعب كثيراً، متمنياً أن يحصل عليها الجميع.

وأستطرد قائلاً ، أنه يحضر حالياً لعمل أغنية للأطفال اسمها لسه عند وعدى، إضافة لأغنية مع الشاب خالد لإصلاح ما أفسدته كرة القدم بين شعبى مصر والجزائر، قائلا: سنقوم بعمل أغنية تصالح الشعوب جميعاً على بعضها.