تقنية مذهلة في " بيكسل 2 " - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

قررت شركة ” جوجل ” الأمريكية الاعتماد على تقنية مذهلة خاصة بشريكتها ” إتش تي سي ” في هاتفها المرتقب ” بيكسل 2 “.

وأشارت التقارير إلى أن ” جوجل ” قرر الاعتماد على تقنية ” الحافة النشطة “، التي سبق وقدمتها “إتش تي سي” في هواتف سابقة لم تحظَ بشعبية كبيرة.

ولكن ” جوجل ” تعوّل على أن “بيكسل 2″ سينجح في تقديم ميزات تلك التقنية، مع المواصفات المذهلة التي تقدّمها في الهاتف المرتقب.

وتتيح تلك التقنية للمستخدمين أداءَ بعض المهام من خلال ” عصر ” الهاتف فقط، أو الضغط على حوافّه بطريقة معينة.

وستتيح “الحافة النشطة” للمستخدمين إمكانية تشغيل الكاميرا مثلاً، أو أياً من التطبيقات المفضلة؛ من خلال ضغطة معينة يستخدمها الشخص على حواف الهاتف.

ومن المتوقع أن يتم طرح “بيكسل 2″ بشاشة لمسية 4.97 بوصة بدقة 1920×1080 بيكسل.

وسيتم تزويده بمعالج من نوع ” سنابدراجون 835 ” ، وبذاكرة وصول عشوائي “رام” بسعة 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت.

ومن المتوقع أن تعلن ” جوجل ” عن هاتفيْها ” بيكسل 2 ” و ” بيكسل 2 إكس إل ” في نهاية شهر سبتمبر المقبل، أو بداية شهر أكتوبر المقبل.