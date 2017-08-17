قضية " بي إن سبورت " أمام المحكمة الاقتصادية المصرية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أصدرت النيابة العامة في مصر، الخميس، قرارا بإحالة قضية مجموعة قنوات ” بي إن سبورتس ” الرياضية القطرية، إلى المحكمة الاقتصادية، لإساءة استخدام وضعها المسيطر ومخالفتها لقانون المنافسة.

واحال جهاز حماية المنافسة في مصر مخالفات المجموعة الإعلامية إلى النيابة العامة في يناير الماضي، بسبب ربطها بيع البطولات الدورية والموسمية، التي تملك حق بثها حصريا في باقة واحدة للمشاهد المصري. وذلك كربطها مشاهدة بطولة الدوري الإسباني ببطولة كأس العالم وعدم الفصل بينهما، رغم أن كل بطولة من هذه البطولات تمثل منتجا منفصلا وغير مرتبط بالآخر بأي شكل من الأشكال.

وتحتكر مجموعة القنوات الرياضية القطرية معظم البطولات الكبرى في أوروبا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأهمها بطولات الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي، فضلا عن دوري أبطال أوروبا.