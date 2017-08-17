بالفيديو.. مواطن يعفو عن قاتل ابنه في خميس مشيط - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

عفى مواطن من محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، اليوم الخميس عن قاتل ابنه، في ساحه القصاص؛ وذلك بعدما قضى القاتل عامين في سجون عسير.

وتحرر محضر بقرار العفو، ويظهر المقطع الذي تداوله مغردون عبر مواقع التواصل فرح أهالي الجاني بالقرار الإنساني الذي اتخذه ولي الدم.

من جهته أوضح المتحدث الرسمي مدير العلاقات والإعلام بمديرية سجون عسير جمعان أبوهبشة، أن المواطن عفا عن قاتل ابنه لوجه الله في ساحة القصاص.