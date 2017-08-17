سائق يقطع أذن زميله للخلاف على تحميل الركاب - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها، أقدم سائق مصري فى قرية النخلة البحرية التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، على قطع جزء من صوان الأذن اليسرى لزميله، إثر خلافات بينهما على أولوية تحميل الركاب بالموقف.

وتلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز الشرطة، يفيد بوصول ” نصر. ر. ن ” ، 27 سنة، سائق ومقيم فى قرية النخلة البحرية بدائرة المركز، إلى مستشفى دمنهور العام، مصابا بقطع وفقد لجزء من صوان الأذن اليسرى، وبسؤاله اتهم ” عمر. ش. م ” ، 27 سنة، سائق، بالتعدى عليه بالضرب وعقره من أذنه، لخلافات بينهما على أولوية تحميل الركاب، ما أدى لإصابته المذكورة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بمضمون ما تقدم، واتهم المصاب بالتعدى عليه بالضرب وإصابته بكدمة فى الذراع اليمنى، فتم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.