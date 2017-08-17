⁠⁠⁠⁠⁠تصميم بدلة رسمية يٌمكنك السباحة بها في البحر - صحيفة صدى الالكترونية

تصميم بدلة رسمية يٌمكنك السباحة بها في البحر
عرض مصمم الأزياء العالمي توم براون ، بدلة رسمية تسمح بممارسة السباحة وركوب الأمواج ، وذلك ضمن مجموعته للربيع والصيف هذا العام .
وأطلق براون على هذه البذلة اسم ” ترومبي لا أويل ” أو ” الوهم البصري “، وسعرها يصل إلى 3900 دولار، وتضم جميع العناصر الكلاسيكية للبذلة الرسمية، بما في ذلك السترة والسروال والقميص وحتى ربطة العنق، بحسب موقع أوديتي سنترال.
وبعد عرض براون لهذه البدلة، من خلال خط أزياء ربيع وصيف 2017، اعتقد الكثيرون أنها مجرد نموذج لا يمكن تطبيقه على الواقع ، لكنها أصبحت متوفرة مؤخراً بشكل تجاري للراغبين بشرائها، وذلك بعد أن تعاون براون مع شركة شين جونز لتصنيع الملابس، وبدأ بإنتاج بذلته الغريبة على نحو واسع.
المعشوق[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 1 ساعة
خوش رسميات حتى في البحر ههههههه يالله المهم انها ساتره
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2234 ] نشر منذ 13 دقيقة
وسعرها يصل إلى 3900 دولار،.؟؟؟🤔.
لو اسبح إمفَصَخ بسروال ماشريتها .😳😅😄.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32282 ] نشر منذ 2 دقيقتين
ولا بقرش ,,