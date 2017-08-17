تعرف على شروط التقديم في دورة الفرد الأساسي لـ " طيران القوات البرية " - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلن معهد سلاح الطيران بالقوات البرية، عن فتح باب التقديم للدورة رقم 20 ” الفرد الأساسي ” للشباب السعوديين حملة الثانوية العامة، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للقوات البرية اعتباراً من الأحد 26/12/1438هـ.

ووضع المعهد عدداً من الشروط منها أن يكون المتقدم حاصلاً على تقدير جيد جداً بمعدل 80% فأعلى في الثانوية العامة، وأن يكون حاصلاً على معدل 70% في اللغة الإنجليزية، وأن يكون سعودي المنشأ والمولد، وأن يكون عمره بين 17 – 24 عاماً، وأن يكون غير متزوج وغير موظف لدى جهة حكومة.

وأوضح المعهد أنه سيكون هناك مميزات بعد تخرج للفرد الملتحق بهذه الدورة، تبدأ بتعيينه على رتبه عريف فني طائرات عمودية، بجانب العمل في وحدات طيران القوات البرية المنتشرة في معظم مناطق المملكة كفني طائرات عمودية، والحصول على دورات فنية تخصصية داخلية وخارجية.