الدوحة تطلق الإعلاميين المرتزقة لتحريض القطريين على عدم الحج - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

كشف مصدر أن جهاز الأمن القطري، أصدر تعليمات للإعلاميين القطريين الموالين لنظام تميم، بشن حملة مدفوعة الأجر على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، لثني القطريين عن الحج ومقاطعته.

وأوضح المصدر أن الجميع يعلم أن حكومة قطر تختلق الحجج الواهيه بأن المملكة تمنع حجاجهم، لكن حكومة المملكة الرشيدة قطعت الطريق على تميم حتي لا يروج لتلك الشائعات، وليثبت للجميع أن قطر هي السبب ورائها.

فيما علق مغردون ” فريضة الحج ليست إسرائيل ياقطر “.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالموافقة على ما رفعه له نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بخصوص دخول الحجاج القطريين إلى المملكة عبر منفذ سلوى الحدودي لأداء مناسك الحج، والسماح لجميع المواطنين قطريي الجنسية الذين يرغبون بالدخول لأداء مناسك الحج من دون التصاريح الإلكترونية وذلك بناءً على وساطة الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني .