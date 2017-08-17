بالصور.. ضبط 30 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

ضبطت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة شاحنة كبيرة بجوار الدائري الرابع، تحمل كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والمواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، حيث تمكن مراقبو البلدية من ضبط الشاحنة المخالفة أثناء قيام أصحابها بمحاولة بيع وتسويق الحمولة بطرق عشوائية ودون توفر أدنى الاشتراطات الصحية.

من جانبه قال رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح بن محمد عراقي ، إن مراقبي البلدية، تمكنوا من ضبط الشاحنة (ثلاجة)، وتم إيقافها والكشف على حمولتها، وتبين أنها تحمل كمية من اللحوم والدواجن والمواد الغذائية والمعلبات منتهية الصلاحية، إضافة إلى سوء النقل والحفظ والتخزين، وتمت على الفور مصادرة كامل الكمية التي قدرت بـحوالي (30) طناً، وتم إتلافها وفق الطرق الصحية المتبعة والتحفظ على السيارة وإعداد محضر بالواقعة.

وأكد عراقي أن البلدية تكثف نشاطها الرقابي خلال هذه الأيام التي يتوافد فيها ضيوف الرحمن ويتزايد الطلب على المواد الغذائية، مما يتطلب تكثيف الجهود الرقابية، حيث تقوم الفرق الرقابية بالبلدية على متابعة مثل هذه المخالفات والتأكد من سلامة كل ما يعرض ويباع من الأطعمة والمواد الغذائية.

وأشار إلى أن البلدية لن تتوانى في إيقاع أشد العقوبات على المخالفين والمتهاونين في تطبيق الأنظمة والتعليمات، حرصاً على تقديم المواد الغذائية السليمة وحفاظا على صحة حجاج بيت الله الحرام وتأمين الأجواء الصحية لهم.