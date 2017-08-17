ريهام سعيد تٌثير الجدل ببطنها المنتفخة ومقربون يؤكدون حملها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أثارت الإعلامية ريهام سعيد ، جدلا واسعاً بين المتابعين ، عب انتشار انباء عن حملها ، وابتعادها عن الإعلام والمصورين خلال الأجازة الصيفية .

بعد انتشار أنباء حول حملها، قررت الإعلامية المصرية ريهام سعيد الابتعاد عن الإعلام والمصورين وقضاء إجازتها الصيفية بالساحل الشمالي.

حيث شوهدت ريهام سعيد في مطعم أسماك شهير بأحد المنتجعات السياحية، الأسبوع الماضي، وكان برفقتها اثنتان من صديقاتها المقربات منها، وكانت مرتدية فستانا فضفاضا أسود داكن، الأمر الذي أثار الشكوك حول حملها.

وأكد مصدر مقرب من ريهام لصحف محلية ، أنها تنتظر مولودها الجديد، وبدأت تظهر عليها ملامح التعب الشديد ببطنها المنتفخة رغم محاولاتها المتكرةة لإخفائها بملابسها الواسعة.