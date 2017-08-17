بالصور.. أمريكا تستعرض قوتها الجوية لتهديد كوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

استعرضت الولايات المتحدة عدد من طائراتها المتطورة فى قاعدتها العسكرية بجزيرة جوام الأمريكية، بعد تصاعد وتيرة التوتر بين كوريا الشمالية وأمريكا .

وأبرزت صور وكالة “رويترز” طائرات أمريكية فى القاعدة العسكرية أمام المصورين لاتقاط صور لها كنوع من الرد على تهديدات كوريا الشمالية بضرب جزيرة جوام الأمريكية .

واستلام الزعيم الكورى الشمالى خطة الهجوم على جزيرة جوام الأمريكية ، والتى هددت كوريا الشمالية بتنفيذ ضربة عسكرية ضدها، قامت الولايات المتحدة بوضع طائراتها الحربية فى الجزيرة على أتم استعداد لأى ضربة قادمة من كوريا الشمالية ، بحسب صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون تسلم تقريرا من جيش بلاده بشأن خططه لإطلاق صواريخ صوب المنطقة القريبة من جوام وقال إنه سيراقب أفعال الولايات المتحدة لفترة أطول قبل أن يتخذ قرارا.

ونقل تقرير للوكالة الرسمية فى كوريا الشمالية عن كيم قوله ” ينبغى للولايات المتحدة، التى كانت أول من جلب العديد من العتاد النووى الاستراتيجى بالقرب منا، أولا أن تتخذ القرار الصائب وتظهر من خلال الأفعال إن كانت ترغب فى تهدئة التوتر فى شبه الجزيرة الكورية ومنع وقوع اشتباك عسكرى خطير “.