مالا تعرفه عن عبدالله آل ثاني - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني هو أحد كبار الأسرة الحاكمة في قطر وحفيد حاكم قطر عبد الله بن جاسم آل ثاني، وأخو الشيخ أحمد بن علي آل ثاني الذي أطاح به ابن عمه الشيخ خليفه بن حمد ال ثاني جد الأمير تميم بن حمد في 22 من فبراير عام 1972 .

واستقبله أمس الأربعاء نائب خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر السلام في جدة ، الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني.

وقد أكد الشيخ عبدالله بن علي خلال الاستقبال أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر علاقات أُخوَّة راسخة في جذور التاريخ. وقدّم سمو الشيخ وساطته لفتح منفذ سلوى الحدودي لدخول الحجاج القطريين إلى الأراضي السعودية.

وشهدت قطر في عهده نهضة ملحوظة ونقلة حضارية بإنتاج البترول من حقول دخان البرية والحقول البحرية كما عرف عنه وعن اجداده حسن تثبيت ركائز الحكم وإدارة الدولة، وحسن التعامل مع دول الجوار في القرن الماضي. وبعد رحيله تم مبايعة الشيخ أحمد بن علي آل ثاني في 24 أكتوبر عام 1960م