⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. الاستخبارات الفنزويلية تداهم منزل النائبة العامة السابقة - صحيفة صدى الالكترونية

كاراكاس(صدى):

داهمت عناصر من الاستخبارات الفنزويليّة، الأربعاء، منزل النائبة العامة السابقة لويزا اورتيجا التى انشقّت عن الرئيس نيكولاس مادورو وتحوّلت إلى منتقدة شرسة له، وذلك بعد أمر وجّهه المدّعى العام الجديد باعتقال زوجها النائب جرمان فيرير المتهم بالفساد.

وكتبت أورتيجا على ” تويتر ” فى هذه الأثناء، تدهم الاستخبارات منزلى فى إطار انتقام حكومة (الرئيس نيكولاس مادورو)، فى مواجهة معركتى ضدّ التوتاليتاريّة”، من دون أن توضح ما إذا كانت موجودة هى وزوجها فى المنزل، وما إذا تم إلقاء القبض عليه.

وكانت الجمعيّة التأسيسيّة الجديدة فى فنزويلا التى دفع مادورو باتجاه انتخابها، قد أمرت فى الخامس من أغسطس بإقالة اورتيجا من منصبها.

وندّدت أورتيجا سابقاً بالخطوة ” غير الدستورية ” لانتخاب جمعية تأسيسيّة، مؤكدةً تصميمها على مواصلة “الكفاح من أجل الحرّية والديموقراطية فى فنزويلا”.

وفى وقت سابق الأربعاء، كان النائب العام الجديد فى البلاد طارق وليم صعب قد أمر باعتقال زوج اورتيجا المتهم بأنه يدير شبكة ابتزاز مالية.