وفاة سائح ألماني مٌسن بنوبة قلبية فوق سلسلة جبلية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أٌصيب سائح ألماني ” مٌسن ” بنوبة قلبية ، أثناء تواجده فوق سلسلة جبلية في رومانيا ، ما أسفر عن سقوطه من أعلى منحدر ووفاته في الحال .

وفي هذا الصدد قال أحد مسئولي الإنقاذ، في تصريحات إعلامية ، إن النوبة القلبية هي التي أودت بحياة السائح الألماني، 67 عاما، وليس الجروح التي أصيب بها نتيجة لسقوطه من منحدر يبلغ ارتفاعه عشرة أمتار في جبال بياترا كرايولوي بالقرب من مدينة براشوف بإقليم ترانسلفانيا بوسط رومانيا.

وأشار المسئول إلى أن السائح لم يتمكن من التنفس وأن نبضه توقف لفترة طويلة بالرغم من محاولة المحيطين به إنعاشه.