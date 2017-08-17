هروب 5 مساجين على طريقة الأفلام الأجنبية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تمكن 5 مساجين من الهرب من سجن مركز شرطة الوقف بمحافظة قنا في صعيد مصر، بعد أن تمكنوا من خلع الشباك الخلفى للحجز الموجود داخل مركز الشرطة، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لكشف ملابسات الحادث.

وانتقل مدير الأمن وقيادات المديرية لمركز الشرطة، وتشكل فريق بحث لضبط الهاربين وإعادتهم لمحبسهم، وأعلنت أجهزة الأمن حالة الاستنفار الأمنى بين جميع الأجهزة الأمنية لإعادة الهاربين إلى محبسهم.

وقال مصدر أمنى أن المتهمين الخمسة نقبوا الحائط وانطلقوا إلى خارج القسم، حيث اكتشفت حراسة الحجز الواقعة أثناء قيامهم بفتح الحجز للتمام على المساجين.

من جانبها، بدأت مديرية الأمن تحقيقات موسعة مع عدد من الضباط فى واقعة الهروب، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.