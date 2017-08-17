الموظف أكثر عرضة لجلطات القلب - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أوضح باحثون من جامعة ” مانشستر ” في دراسة أجروها على 1116 شخصا تتراوح أعمارهم بين 35 و75 عاما كانوا عاطلين عن العمل في عامي 2009 و2010، وتمت متابعتهم بين عامي 2010 و2012 ، عن أنهم يتمتعون بصحة جيدة مقارنة بأصحاب الوظائف التي تتطلب الكثير من الجهد والإرهاق النفسي والبدني، والتي يعاني موظفوها خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات والسكري نتيجة القلق والتوتر وأمور أخرى تتعلق بالأجور غير المناسبة للجهد الذي يبذلونه.

وأشار الباحثون إلى أن الموظفين أكثر عرضة للمشكلات الصحية المرتبطة بالضغط لوجود مستويات عالية من الكوليسترول في الدم والتأثر السلبي بتخزين الدهون، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات.