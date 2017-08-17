5 صور لحشود الزائرين في الروضة الشريفة بالحرم النبوي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

برزت المشاهد الإيمانية داخل المسجد النبوي وتهافت قلوب الزائرين إلى رحاب الروضة الشريفة بالحرم النبوي هذه الأيام، في مشاهد إيمانية فيّاضة، وفرح يغمر الوجوه، وألسن تبتهل بالسلام والدعاء في البقعة الطاهرة للسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه – رضوان الله عليهما – في سكينة وخشوع .

ويتولى منسوبو قوة أمن المسجد النبوي، ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف تنظيم حشود الزائرين في المواجهة الشريفة، خلال أوقات الزيارة المخصصة، والقيام بأعمال الإرشاد والتوعية الدينية, والحفاظ على الأمن, وتفادي حدوث حالات الازدحام, وانسيابية الدخول والخروج من الأبواب المؤدية إلى روضة من رياض الجنة.