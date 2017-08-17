إطلاق سراح امرأة بعد 19 عاماً سجن لحضور زفاف ابنتها - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تقدمت أُم مسجونه بتهمة قتل إمرأة برفقة صديقها عام 1999م ، بطلباً إلى الهيئة القضائية الإماراتية لإطلاق سراحها مشفوعاً بتوصية من النيابة العامة، وذلك نظير حسن سلوكها أثناء قضائها لعقوبة السجن المؤبد.

وقالت الام في رسالتها ، أنها كانت مثالاً للأم السيئة حيث دخلت السجن وعمر طفلتها 5 سنوات بسبب الجريمة التي ارتكبتها ودفعت ثمناً غالياً من عمرها بسببها ” ، مشيرة إلى أن “ ابنتها الآن في 24 من عمرها وأنها أنهت دراستها العليا ومقبلة على الزواج وتأمل في أن تكون حاضرة في هذا اليوم.

واستندت الأم في طلبها إلى المادة 45 من قانون تنظيم المنشآت العقابية في طلب إطلاق سراحها والتي تنص على أنه “ يجوز للمحكوم عليه بالسجن المؤبد الذي أمضى في تنفيذ العقوبة 15 سنة أن يتقدم بطلب إلى ضابط المنشأة للإفراج عنه، وعلى الضابط أن يبدي رأيه في هذا الطلب ثم يحيله مع ملف المسجون إلى الإدارة المختصة لإبداء رأيها في مدى خطورة الإفراج عن المسجون على الأمن العام ”.

ووفقاً للمادة ذاتها، فإن الأوراق تحال إلى النيابة العامة المختصة للتحقيق في الطلب وسؤال من يلزم عن سلوك المسجون والتثبت من سيرته واستقامته في السجن ثم تقدم الأوراق مشفوعة برأيها إلى المحكمة التي تصدر الحكم.

ويكون الحكم وفقاً للقانون إما بالإفراج عن المسجون إذا ثبت حسن سلوكه وصلاح أمره أو رفض الإفراج فيما يحق للمسجون أن يتقدم بطلب أخر بعد سنة على صدور الحكم.

هذا وأصدرت محكمة الجنايات في دبي حكماً بإطلاق سراح مبكّر بحق “ الأم ” من أوربا الشرقية، لحسن سلوكها .