 منع 3 ركاب مصريين من السفر للمملكة لأداء مناسك الحج - صحيفة صدى الالكترونية

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منع 3 ركاب مصريين من السفر للمملكة لأداء مناسك الحج

منع 3 ركاب مصريين من السفر للمملكة لأداء مناسك الحج
القاهرة(صدى):

منعت سلطات مطار القاهرة أمس الأربعاء ، ثلاثة ركاب مصريين من السفر إلى مدينة تبوك لأداء مناسك الحج؛ بسبب حملهم تأشيرات زيارة.

وقالت مصادر بمطار القاهرة،أن إحدى شركات الطيران رفضت إنهاء إجراءات سفر 3 ركاب على إحدى رحلات طيران النيل المتجهة إلى تبوك، تنفيذاً لتعليمات السلطات السعودية بمنع سفر حاملي هذه التأشيرات من السفر وأداء مناسك الحج وفقاً لصحف مصرية .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 396 ] نشر منذ 25 دقيقة

زيارة ولا يخرج إلا بعد قلة حيا

[ عدد التعليقات: 12287 ] نشر منذ 14 دقيقة

اكيد عندهم مشكله او تزوير في التاشيره

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