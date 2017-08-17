منع 3 ركاب مصريين من السفر للمملكة لأداء مناسك الحج - صحيفة صدى الالكترونية

منع 3 ركاب مصريين من السفر للمملكة لأداء مناسك الحج
منعت سلطات مطار القاهرة أمس الأربعاء ، ثلاثة ركاب مصريين من السفر إلى مدينة تبوك لأداء مناسك الحج؛ بسبب حملهم تأشيرات زيارة.
وقالت مصادر بمطار القاهرة،أن إحدى شركات الطيران رفضت إنهاء إجراءات سفر 3 ركاب على إحدى رحلات طيران النيل المتجهة إلى تبوك، تنفيذاً لتعليمات السلطات السعودية بمنع سفر حاملي هذه التأشيرات من السفر وأداء مناسك الحج وفقاً لصحف مصرية .
سعيد[ عدد التعليقات: 396 ] نشر منذ 25 دقيقة
زيارة ولا يخرج إلا بعد قلة حيا
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12287 ] نشر منذ 14 دقيقة
اكيد عندهم مشكله او تزوير في التاشيره