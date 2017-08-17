الدولار ينخفض بعد انقسام " الاحتياطي الفيدرالي " - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

انخفض الدولار خلال تداولات اليوم حيث أظهر محضر مجلس الاحتياطي الفيدرالي نقاشاً متزايدا حول رفع سعر الفائدة هذا العام، إضافة إلى ردة الفعل السياسية تجاه تصريحات ” دونالد ترامب ” حول المواجهات العنصرية التي اجتاحت عطلة نهاية الأسبوع في ولاية فرجينيا.

وجاء هذا الانخفاض بعد تداول العملة الأمريكية بالقرب من أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع مقابل سلة من العملات العالمية، أمس الأربعاء، بفضل البيانات الاقتصادية الأخيرة التي تشير إلى تعزيز الاقتصاد الأمريكي توقعات رفع سعر الفائدة الثالث في وقت لاحق من هذا العام.

ومع ذلك، يبدو أن الخلاف يتطور في مجلس الاحتياطي الاتحادي حول رفع أسعار الفائدة حيث تشير مجموعة إلى بيئة من التضخم المنخفض، في حين ترى مجموعة أخرى ضرورة الاتجاه للزيادة.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.15% إلى 93.4، فيما ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.04% إلى 721.17 دولار، وانخفض الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 0.29% إلى 109.8 ين، وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل العملة الأمريكية بنسبة 0.02% إلى 1.2893 دولار، وتراجع الدولار أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.08% إلى 0.96 فرنك، وذلك في تمام الساعة 9:18 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.