⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. نوكيا تكشف النقاب عن هاتف أندرويد الرائد " Nokia 8 " - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أعلنت شركة نوكيا العالمية، أمس، عن أحد أهم هواتفها الرائدة الذكية المسمى نوكيا 8Nokia ، في محاولة منها لإنعاش علامتها التجارية.

ويتوج الهاتف الجديد جهود العلامة التجارية الفنلندية وتعاونها الوثيق مع شركة HMD Global التي تعمل على إحياء علامة نوكيا عالمياً.

ويهدف جهاز أندرويد الجديد إلى المنافسة مع هواتف مثل آيفون 7 من آبل وغالاكسي إس 8 من سامسونغ من خلال هيكل من الألومنيوم المصقول، وكاميرات من ماركة كارل زايس Carl Zeiss الألمانية، وصوتيات راقية معتمدة على كاميرا 360 درجة الرائدة التابعة للشركة، وشاشة عالية الدقة LCD بقياس 5.3 إنش وبدقة 2560×1440 بيكسل.

ويفترض أن يصل الهاتف إلى الأسواق في شهر سبتمبر المقبل، وقد يتمكن الجهاز من الفوز على منافسيه من ناحية السعر، إلا أنه سوف يواجه منافسة شرسة مع استعداد شركة آبل لإطلاق هاتف آيفون غير تقليدي بمناسبة الذكرى العاشرة لإطلاق الشركة أول هاتف آيفون، جنباً إلى جنب مع المنافسة الموجودة من قبل هواتف سامسونغ الحالية وهاتف نوت 8 المفترض أن يتم كشف النقاب عنه خلال الأسبوع المقبل.

ويبلغ سعر Nokia 8 حوالي 700 دولار، كما أنه يتيح ميزة الفيديو المزدوجة، وتطلق الشركة على هذا الوضع اسم ” bothie ” ، بحيث يسمح بعملية البث المباشر المتزامنة على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال الكاميرات الأمامية والخلفية في وقت واحد على شاشات منقسمة، وذلك من خلال عدسات مصنعة من قبل كارل زايس، ما يجعله الهاتف الأرقى من شركة نوكيا وHMD، مع دعمه لمعيار IP54، وتبلغ سماكته 7.9 ميليمتر.

وفي الهاتف تكنولوجيا الصوت المحيطي المصنعة لكاميرا الواقع الافتراضي الراقية من نوكيا والمخصصة لمحترفي تصنيع الأفلام، مع كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابيكسل لكل عدسة وفلاش LED مزدوج مع فتحة عدسة f/2.0 وزاوية رؤية 76.9 درجة و1.12 μm ميكرون، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل مع فتحة عدسة f/2.0 و1.12 μm ميكرون وزاوية رؤية 78.4 درجة.

ويعمل الهاتف بواسطة أحدث معالجات شركة كوالكوم ثماني الأنوية بتردد 2.45 غيغاهيرتز المسمى Snapdragon 835، والذي يضمن سلاسة في العمل، مع شريحة الرسوميات Adreno 540، جنباً إلى جنب مع وجود أنابيب النحاس الممتدة عبر الهاتف من الزاوية إلى الزاوية للتبريد، مع طبقة من الغرافيت للمساعدة في تبريد الحرارة والحفاظ على برودة الجهاز أثناء الاستعمال الثقيل، مع 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و64 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية مع وجود فتحة microSD، وبطارية بسعة 3090 ميلي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع.