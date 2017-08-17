القوات المسلحة تصد هجوما حوثيا على الشريط الحدودي وتقتل 19 انقلابيا - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

قتل 19 حوثيا في مواجهة بين القوات المسلحة والميليشيات الحوثية وعناصر الرئيس المخلوع على عبد الله صالح على مواقع عسكرية، كما اندلعت معارك عنيفة على الشريط الحدودي.

وقالت مصادر إن قوات المملكة المشتركة أحبطت هجوما انتحاريا للميليشيات الحوثية وحلفائهم أمس، بأكثر من خمس عربات مفخخة، على أحد المواقع لمحاولة السيطرة على الموقع لتنفيذ هجماتهم على المملكة، حيث نجحت القوات في تفجير العربات المفخخة وقتل من فيها وعددهم 8 وجرح آخرين.

وأشارت إلى أن طائرات الأباتشي دمرت 7 آليات عسكرية تابعة للانقلابيين كانت محملة بالذخائر أثناء اقترابها من الحدود السعودية، وألحقت بهم خسائر فادحة، واستهدفت ثلاث راجمات للصواريخ تتبع للميليشيات الحوثية.

ولفت إلى أن بعض المعارك لا تزال جارية في محيط بعض المناطق التي لا يزال مسلحو الميليشيات الحوثية وحلفاؤهم يتحصنون فيها داخل الأراضي اليمنية القريبة من الحدود، مؤكدا أن هذه المعارك خلفت 11 قتيلا في صفوف الانقلابيين خلال الاشتباكات التي دارت فجر أمس.