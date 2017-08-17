التفاصيل الكاملة لاقتحام إذاعة هولندية و احتجاز رهائن - صحيفة صدى الالكترونية

التفاصيل الكاملة لاقتحام إذاعة هولندية و احتجاز رهائن
كشفت وسائل إعلام هولندية، صباح اليوم الخميس ، عن مباشرة الجهات الأمنية لعملية احتجاز رهائن في مبنى تستخدمه محطة إذاعية بمدينة هيلفرشوم .
وقالت هيئة الإذاعة الهولندية، أن شخصاً اقتحم مبنى إذاعة ” 3 إف إم ” ، ووجه وهدد واحتجز شخصين .
وأوضحت الشرطة أنه تم محاصرة المبنى وإنهاء عملية احتجاز الرهائن واعتقال منفذ العملية موضحة أن بث المحطة الإذاعية مستمراً دون أي تعطل .
سعيد[ عدد التعليقات: 396 ] نشر منذ 29 دقيقة
إرهاب ليل نهار .. لكن لا يرونه . مثل دبرة الثور اللي على ظهره مايشوفها لكن يحملها وهو لا يشعر بها .