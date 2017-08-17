التفاصيل الكاملة لاقتحام إذاعة هولندية و احتجاز رهائن - صحيفة صدى الالكترونية

أمستردام(صدى):

كشفت وسائل إعلام هولندية، صباح اليوم الخميس ، عن مباشرة الجهات الأمنية لعملية احتجاز رهائن في مبنى تستخدمه محطة إذاعية بمدينة هيلفرشوم .

وقالت هيئة الإذاعة الهولندية، أن شخصاً اقتحم مبنى إذاعة ” 3 إف إم ” ، ووجه وهدد واحتجز شخصين .

وأوضحت الشرطة أنه تم محاصرة المبنى وإنهاء عملية احتجاز الرهائن واعتقال منفذ العملية موضحة أن بث المحطة الإذاعية مستمراً دون أي تعطل .