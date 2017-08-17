الترجي 10 : تعاون أبها يكسب الترجي ويلحق بالإتفاق إلى الـ 8 - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

تمكن تعاون أبها من حصد النقطة السادسة ولحق بالإتفاق الشرقي إلى دور الـ 8 وذلك على حساب الترجي بهدف النجم سعيد الخثعمي الذي أهدى فريقه صدارة المجموعة والتأهل إلى ربع النهائي وحقق الخثعمي جائزة نجم المباراة ، وفي المباراة الأخرى فوز الرياض على الجزائر من محافظة الدرب بنتيجة 0/3 .

وبذلك يتنافس في الجولة الثالثة فريقا الرياض والترجي لخطف بطاقة التأهل الثانية ومرافقة التعاون .

تجمع منافسات اليوم في ختام الجولة الثانية فريقا البراق من الشقيق وصقور القاعدة ويسعى خلالها الفريقين إلى تحقيق الإنتصار الأول لكليهما والدخول في أجواء المنافسة ، البراق قادم من خسارته أمام إتحاد الرايات 0/1 ، وصقور القاعدة استقبل في مستهل مشواره 4 أهداف من هجوم الوطن .

المباراة الثانية هي قمة الجولة بين المتصدر الوطن وصاحب أقوى خط هجوم في البطولة حتى الآن والوصيف إتحاد الرايات الذي كسب منافسه الصعب البراق في أولى مواجهاته ، وهي فرصة الفريقين لتعطيل المنافس والإبتعاد بالصدارة وتأكيد التأهل إلى دور الـ 8 .