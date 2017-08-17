الذهب يرتفع بعد خسائر ثلاثة أيام متتالية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

ارتفع الذهب في تعاملات اليوم منهيا بذلك سلسلة من الخسائر دامت لثلاثة أيام على التوالي، مدعوما بتراجع الدولار بعد إعلان محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي كشف عن انقسام حول قرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

ويترقب المستثمرون عدة بيانات اليوم منها بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، والإنتاج الصناعي.

وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.32% إلى 1287.2 دولاراً للأوقية، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.77% إلى 1292.8 دولاراً للأوقية، وذلك في تمام الساعة 10:50 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.