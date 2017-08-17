الاطاحة بمنتحل صفة رجل الأمن في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تمكنت شرطة محافظة جدة، من القبض على أحد الأشخاص قام بانتحا شخصية رجل أمن، واستيقاف المقيمين واتهامهم بأنهم مخالفين، وسرقة ما بحوزتهم من أموال.

قال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي القرشي، أن مركز شرطة الجنوبية بمحافظة جدة، تلقى بلاغاً من مقيم آسيوي يفيد بأن شخصاً اعترض طريقه واستوقفه، مدعياً أنه رجل أمن، وسلب منه مبلغ 2000 ريال.

وأضاف أنه بعد التحري والبحث تم التعرف على هوية الشخص المطلوب والقبض عليه، وعُثر بحوزته على جهاز اتصال لاسلكي كما أقر بارتكاب 8 جرائم مماثلة، سلب خلالها مبالغ جملتها 1300 ريال من مقيمين، وتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.