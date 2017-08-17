بالفيديو.. مٌغامرة تحول شاحنتها لجناح فندقي للإقامة به - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أقدمت مغامرة أمريكية تعرف بشغفها بتسلق الجبال، على تحويل شاحنتها الصغيرة إلى غرفة فندقية مريحة يمكنها الإقامة فيها دون الحاجة للنزول في فندق باهظ التكاليف.

ظهرت كايا ليندسي (24 عاماً) من ولاية كاليفورنيا الأمريكية والتي تقوم بجولة في كندا حالياً، في لقطات مصورة وهي تعمل على تحويل شاحنتها الصغيرة إلى غرفة مريحة للإقامة، حيث قامت ببناء سرير مريح وتركيب سقف خشبي للشاحنة ، وانفقت على مشروعها 5000 دولار .

وقالت كايا معلقة على تجربتها في تصريحات لصحف محلية ، ” استوحيت الفكرة من زميلة لي في نادي التسلق بعدما قامت بشراء حافلة صغيرة وحولتها إلى منزل متنقل تمضي كل وقتها فيه أثناء ترحالها ومغامراتها، فراقت لي الفكرة وبدأت بتنفيذها على الفور “.

وأضافت كايا ” لا أعاني من الروتين والملل أبداً، فكل يوم يختلف عن الآخر لأني أقوم بنشاطات كثيرة كالسفر وتسلق الصخور والجبال على الدوام “.