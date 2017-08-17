 فتاة تطلب الزواج من صديقها امام المارة والنهاية - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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فتاة تطلب الزواج من صديقها امام المارة والنهاية




10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2218 ] نشر منذ 1 ساعة

مسكينه عاشقه 🤗💘. يلعن الحب شو بيذل على قولة الفنان ابوعنتر الله يرحمه.

[ عدد التعليقات: 1072 ] نشر منذ 1 ساعة

ليش يالقرني خبله-وليه ياراعي الدددسن تلعن الحب-والله الحب الصادق تضحيه ولا ماتجلس ع الرصيف تتسول الحب-يلام عليها لو فيه ملامه انها احبت من لايستحق الحب-ولا ماتركها ع الرصيف تستجدي ويروووح-الحياه بدون حب صادق وشريف ثقيله -وبقدر ارتفاع مقياس الحب يتراجع مقياس الكره تناسب عكسي-

[ عدد التعليقات: 13622 ] نشر منذ 1 ساعة

هذا هو وضع دلوعة الرياض
اللي تلاحق ابو محمد
😂😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 2218 ] نشر منذ 40 دقيقة

.. ياخوي ,ااالرعد؛ ..
انا ما العن الحب لأني ما عا أعيش بدونه .
بس قلت إللي الفنان ابوعنتر دايم يقوله . يلعن الحب شو بيذل .
والله يعطينا وإياكم الحب 💓.ويبعد الذل عناوعنكم.💐.

[ عدد التعليقات: 2218 ] نشر منذ 35 دقيقة

.. نٌےـوِوِ🌸ٱٱٱل ..
ههههههه.😂هههههههه.🤣هههههههه.😅.
والله وجبتيها إختي نوال.👍😄😀😊😁😃😀😂.

[ عدد التعليقات: 12287 ] نشر منذ 30 دقيقة

على فكره وين دلوعة الرياض شكلها حصلت ابو محمد وقفلت عليه الباب

بالنسبه للموضوع كيف عرف الناشر انها تطلب الزواج من صديقها اذا كان فعلا صديقها

[ عدد التعليقات: 1072 ] نشر منذ 23 دقيقة

امزح ياخوي راعي الدددسن الله يخليك

[ عدد التعليقات: 2218 ] نشر منذ 14 دقيقة

.. ياخوي ابوعمار ..
.
دلوعة الرياض فقدت الأمل وماعاد اشوفها تتحركش في ابومحمد زي اول .😅.
اعتقد إنها دَرَت إن ابومحمد ماهوحولها.😭.😭.💘.
هذي فرصتك إذا ودك إتغير وحده من المدرعات إللي عندك .😊😊.

[ عدد التعليقات: 2218 ] نشر منذ 9 دقائق

تمون .. ياخوي ,ااالرعد؛ ..
وانا والله ادري انك كنت تمزح وحتى لو ماكنت تمزح كلامك عسل على قلبي.🌹.

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