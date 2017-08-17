فتاة تطلب الزواج من صديقها امام المارة والنهاية - صحيفة صدى الالكترونية

الخميس 17
أغسطس
هاالحين هذي تطلب يده ولا تتشحذه ع الرصيف
عمومآ إذا هو ذكي فما بيوافق اكيد
حد يتزوج خبله🤔
مسكينه عاشقه 🤗💘. يلعن الحب شو بيذل على قولة الفنان ابوعنتر الله يرحمه.
ليش يالقرني خبله-وليه ياراعي الدددسن تلعن الحب-والله الحب الصادق تضحيه ولا ماتجلس ع الرصيف تتسول الحب-يلام عليها لو فيه ملامه انها احبت من لايستحق الحب-ولا ماتركها ع الرصيف تستجدي ويروووح-الحياه بدون حب صادق وشريف ثقيله -وبقدر ارتفاع مقياس الحب يتراجع مقياس الكره تناسب عكسي-
هذا هو وضع دلوعة الرياض
اللي تلاحق ابو محمد
😂😂😂😂😂😂
.. ياخوي ,ااالرعد؛ ..
انا ما العن الحب لأني ما عا أعيش بدونه .
بس قلت إللي الفنان ابوعنتر دايم يقوله . يلعن الحب شو بيذل .
والله يعطينا وإياكم الحب 💓.ويبعد الذل عناوعنكم.💐.
.. نٌےـوِوِ🌸ٱٱٱل ..
ههههههه.😂هههههههه.🤣هههههههه.😅.
والله وجبتيها إختي نوال.👍😄😀😊😁😃😀😂.
على فكره وين دلوعة الرياض شكلها حصلت ابو محمد وقفلت عليه الباب
بالنسبه للموضوع كيف عرف الناشر انها تطلب الزواج من صديقها اذا كان فعلا صديقها
امزح ياخوي راعي الدددسن الله يخليك
.. ياخوي ابوعمار ..
.
دلوعة الرياض فقدت الأمل وماعاد اشوفها تتحركش في ابومحمد زي اول .😅.
اعتقد إنها دَرَت إن ابومحمد ماهوحولها.😭.😭.💘.
هذي فرصتك إذا ودك إتغير وحده من المدرعات إللي عندك .😊😊.
تمون .. ياخوي ,ااالرعد؛ ..
وانا والله ادري انك كنت تمزح وحتى لو ماكنت تمزح كلامك عسل على قلبي.🌹.
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[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18223 ] نشر منذ 1 ساعة
هاالحين هذي تطلب يده ولا تتشحذه ع الرصيف
عمومآ إذا هو ذكي فما بيوافق اكيد
حد يتزوج خبله🤔
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2218 ] نشر منذ 1 ساعة
مسكينه عاشقه 🤗💘. يلعن الحب شو بيذل على قولة الفنان ابوعنتر الله يرحمه.
,ااالرعد؛[ عدد التعليقات: 1072 ] نشر منذ 1 ساعة
ليش يالقرني خبله-وليه ياراعي الدددسن تلعن الحب-والله الحب الصادق تضحيه ولا ماتجلس ع الرصيف تتسول الحب-يلام عليها لو فيه ملامه انها احبت من لايستحق الحب-ولا ماتركها ع الرصيف تستجدي ويروووح-الحياه بدون حب صادق وشريف ثقيله -وبقدر ارتفاع مقياس الحب يتراجع مقياس الكره تناسب عكسي-
نٌےـوِوِ🌸ٱٱٱل[ عدد التعليقات: 13622 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا هو وضع دلوعة الرياض
اللي تلاحق ابو محمد
😂😂😂😂😂😂
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2218 ] نشر منذ 40 دقيقة
.. ياخوي ,ااالرعد؛ ..
انا ما العن الحب لأني ما عا أعيش بدونه .
بس قلت إللي الفنان ابوعنتر دايم يقوله . يلعن الحب شو بيذل .
والله يعطينا وإياكم الحب 💓.ويبعد الذل عناوعنكم.💐.
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2218 ] نشر منذ 35 دقيقة
.. نٌےـوِوِ🌸ٱٱٱل ..
ههههههه.😂هههههههه.🤣هههههههه.😅.
والله وجبتيها إختي نوال.👍😄😀😊😁😃😀😂.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12287 ] نشر منذ 30 دقيقة
على فكره وين دلوعة الرياض شكلها حصلت ابو محمد وقفلت عليه الباب
بالنسبه للموضوع كيف عرف الناشر انها تطلب الزواج من صديقها اذا كان فعلا صديقها
,ااالرعد؛[ عدد التعليقات: 1072 ] نشر منذ 23 دقيقة
امزح ياخوي راعي الدددسن الله يخليك
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2218 ] نشر منذ 14 دقيقة
.. ياخوي ابوعمار ..
.
دلوعة الرياض فقدت الأمل وماعاد اشوفها تتحركش في ابومحمد زي اول .😅.
اعتقد إنها دَرَت إن ابومحمد ماهوحولها.😭.😭.💘.
هذي فرصتك إذا ودك إتغير وحده من المدرعات إللي عندك .😊😊.
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2218 ] نشر منذ 9 دقائق
تمون .. ياخوي ,ااالرعد؛ ..
وانا والله ادري انك كنت تمزح وحتى لو ماكنت تمزح كلامك عسل على قلبي.🌹.