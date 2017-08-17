الملك سلمان يأمر باستضافة حجاج قطر بطائرات خاصة وعلى نفقته ! - صحيفة صدى الالكترونية

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فيديوهات متنوعة
الملك سلمان يأمر باستضافة حجاج قطر بطائرات خاصة وعلى نفقته !
نشر : منذ 2 ساعتين
78
0
فيديوهات متنوعة
الملك سلمان يأمر باستضافة حجاج قطر بطائرات خاصة وعلى نفقته !
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