 الملك سلمان يأمر باستضافة حجاج قطر بطائرات خاصة وعلى نفقته ! - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 17

    أغسطس

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  3. الملك سلمان يأمر باستضافة حجاج قطر بطائرات خاصة وعلى نفقته !

الملك سلمان يأمر باستضافة حجاج قطر بطائرات خاصة وعلى نفقته !




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