بالفيديو.. احتجاجات واسعة في قطر والأمن يستخدم قنابل الغاز لتفريقها - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. احتجاجات واسعة في قطر والأمن يستخدم قنابل الغاز لتفريقها
تعاملت قوات الأمن القطرية بعنف مع العمال الأجانب الذين يعانون من التميز، واستخدمت القوات قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرتهم بالقوة.
وتشهد قطر منذ فترة احتجاجات من جانب عدد كبير من العمال الأجانب الذين يعانون من التمييز والظروف المعيشية السيئة، وكذلك من جانب الكثير من المواطنين الرافضين لسياسة النظام القطري العدوانية تجاه دول الرباعي العربي.
#قطر_مباشر | الأمن القطري يفرق متظاهرين في الدوحة وإطلاق قنابل غاز مسيلة تجاههم #عبدالله_بن_علي_المجد pic.twitter.com/SALKpCTNKB
— قطر مباشر (@qatar_now2) August 17, 2017
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 1 ساعة
على قولة المصاروة
على نفسها جنت مراكش
,ااالرعد؛[ عدد التعليقات: 1072 ] نشر منذ 56 دقيقة
اكمل المثل
من ضربته ايديه ما………..!!
الكاتب[ عدد التعليقات: 144 ] نشر منذ 55 دقيقة
يعني القطرين واقفين مع دولة رباعي ضد دولتهم!
ماهي دولة رباعي؟
راشد[ عدد التعليقات: 306 ] نشر منذ 48 دقيقة
بدأت المعركة و الحرب في قطر الاجانب سوف يأخذون حقوقهم غصب على حكومة قطر
سعيد[ عدد التعليقات: 396 ] نشر منذ 43 دقيقة
اعجبتني إذاعة القرآن وسط التجمهر
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12287 ] نشر منذ 33 دقيقة
هذا حركة العماله زمان لما سقط كذا عامل هندي من البنايه
المواطنون يتفرجون فلا تتوقع ان يتحرك المواطن القطري ضد الحكومه والسبب انه لا يوجد مواطنيين جميعهم سعوديين مجنسين حتى ال ثاني فلو عطس واحد سحبو جنسيته ورموه على الحدود
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 418 ] نشر منذ 9 دقائق
أبو عمار على حق المواطنون القطريون يتفرجون فلا تتوقع ان يتحرك المواطن القطري ضد الحكومه والسبب انه لا يوجد مواطنيين الا بنو تميم وهى قبيلة عربية تسكن في الدهناء وشمال إقليم نجد واليمامة في السعودية وهي موطنها الأصلي كما تتواجد في العراق والكويت وقطر والبحرين وتُعد جمجمة من جماجم العرب الكبرى وكانوا قبل الإسلام أهل بادية كثيري الحروب وكانت لهم معارك كثيرة معظمها ضد قبيلة بكر بن وائل وكذلك ضد قبائل هوازن و مذحج و غطفان وغيرها وتنتسب قبيلة بني تميم إلى: تميم بن مر بن إد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان من ذرية نبي الله إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام وباقى القطرين مجنسين ومنهم سعوديين مجنسين وايرانين مجنسين ويمنين مجنسين كما يوجد بحرنين مجنسين بكثرة وكذلك هنود مجنسين ومنهم رئيس الخطوط القطرية أكبر الباكر هندى المولد من الاب والام وجاء قطر طفل صغير مع أمة فلو عطس واحد منهم سحبو جنسيته ورموه على الحدود او يتم أعتقالة