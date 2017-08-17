بالفيديو.. احتجاجات واسعة في قطر والأمن يستخدم قنابل الغاز لتفريقها - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

تعاملت قوات الأمن القطرية بعنف مع العمال الأجانب الذين يعانون من التميز، واستخدمت القوات قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرتهم بالقوة.

وتشهد قطر منذ فترة احتجاجات من جانب عدد كبير من العمال الأجانب الذين يعانون من التمييز والظروف المعيشية السيئة، وكذلك من جانب الكثير من المواطنين الرافضين لسياسة النظام القطري العدوانية تجاه دول الرباعي العربي.