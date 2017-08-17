ارتفاع النفط مع هبوط المخزونات الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، معوضة بعض خسائر الجلسة السابقة لأن السوق يدعمه تراجع مخزونات الخام؛ بينما تنال منها زيادة الإنتاج.

و ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتاً بما يعادل 0.3% عن الإغلاق السابق؛ لتصل إلى 50.44 دولاراً للبرميل.

وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ستة سنتات أو 0.1% إلى 46.84 دولاراً للبرميل.

تأتي تلك المكاسب الطفيفة عقب تراجع بأكثرمن 1% في الجلسة السابقة .

كانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أظهرت يوم الأربعاء، تراجُعَ مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام نحو 13% عن مستويات الذروة المسجلة في مارس إلى 466.5 مليون برميل. والمخزونات الآن أقل عنها في 2016.