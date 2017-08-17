بكاء الهام الفاضله في يوم تشيع جثمان الراحل حسين عبدالرضا - صحيفة صدى الالكترونية

الخميس 17
أغسطس
رحمةالله عليك يبوعدنان
الهام الفضالة مثلت مع المرحوم فمسلسل الحيالة
الراحل فقيدة ماتتعوض
ابكو معليه ابكو
وريحوا صدوركم
هذا طريقنا كلنا⚰️
رحمةالله عليك ي بوعدنان
يحظ الي يموت فهاالزمن الي حن فيه بالذات
يفتك من مشاااااكل العالم
ويصكر ع نفسه فهذيك الحفرة
ويقول وداعآ للمتاعب🤗
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[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18223 ] نشر منذ 1 ساعة
رحمةالله عليك يبوعدنان
الهام الفضالة مثلت مع المرحوم فمسلسل الحيالة
الراحل فقيدة ماتتعوض
ابكو معليه ابكو
وريحوا صدوركم
هذا طريقنا كلنا⚰️
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2218 ] نشر منذ 1 ساعة
رحمةالله عليك ي بوعدنان
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18223 ] نشر منذ 1 ساعة
يحظ الي يموت فهاالزمن الي حن فيه بالذات
يفتك من مشاااااكل العالم
ويصكر ع نفسه فهذيك الحفرة
ويقول وداعآ للمتاعب🤗