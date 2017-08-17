حقوق الإنسان ترد بقوة على الخارجية الأمريكية بشأن حرية الأديان في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

حقوق الإنسان ترد بقوة على الخارجية الأمريكية بشأن حرية الأديان في المملكة
انتقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ما تضمنه تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الأخير حول عدم التزام المملكة وعدد من الدول بحرية الأديان، ووصفته بأنه ” غير دقيق ” .
وقال رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني إن ما ذهب إليه تقرير وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون عن الحريات الدينية في المملكة أن مثل هذه التقارير تصدر لتحقيق أهداف محددة، نافياً صحة ما تردد في القرير حول استهداف الشيعة والملحدين .
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 418 ] نشر منذ 1 ساعة
سعادة الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة انك على حق أن مثل هذه التقارير تصدر لتحقيق أهداف محددة انها تقارير من دول ولكن قد يراد بها باطل وما هي حقوق الإنسان؟ حقوق الإنسان حقوق متأصلة في جميع البشر مهما كانت جنسيتهم أو مكان إقامتهم أو نوع جنسهم أو أصلهم الوطني أو العرقي أو لونهم أو دينهم أو لغتهم أو أي وضع آخر إن المملكة قدمت جميع الحقوق في الحصول على الحقوق الإنسانية على قدم المساواة وبدون تمييز للجميع من مقيمين الى أبناء الوطن
النخيش[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 1 ساعة
امريكا بلد كاره للمسلمين وتريد تعدد الاديان ببلاد الحرمين اللتي تعتبر بوابه الاسلام واي تحرر ديني بها سوف يفتح الابواب للديانات المسيحيه واليهوديه وانحسار الاسلام وبعون الله ان مايريدونه الامريكان بعيد المنال وسوف تقف المملكه حكومه وشعبن ضد هذه الافكار حتى يرث الله الارض ومن عليها …؟
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 1 ساعة
الأروبيين يكرهون ألأسلام والمسلمين لكن ديننا الحنيف وسنة رسولنا علية افضل الصلاة والتسليم قائمة الى قيام الساعة وقول للمشركين وأبناء المتعة المجوس وجميع الصليبيين ارجعو للأسلام وسنة الرسول الكريم وتركو عنكم
الهياط والتدخل في ديننا الحنيف الي تدرون انه الحق يامجوس
سعيد[ عدد التعليقات: 396 ] نشر منذ 47 دقيقة
قال تعالى ،«قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (84) وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85) كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (86) أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (87) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ (88) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (89) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ (90) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ (91)
سعيد[ عدد التعليقات: 396 ] نشر منذ 36 دقيقة
بالله عليكم هل التشيع والإلحاد اديان . ؟
نريد أن نعرف النبي الشيعة .
ونبي الإلحاد🤔🤔🤔🤔
اذا انتهت المناظرة
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12287 ] نشر منذ 24 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
التشيع ليس دين سماوي وانما كلمة تشيع فلان لفلان اي والاه ونصره ولكن مع الاسف الشيعه في العراق دعو الامام علي الخليفه الرابع ثم غدروا به ودعوا ابنه الحسين ثم غدروا به وتركوه وحيدا في المعركه بل ان بعظهم شارك بالسلاح في قتله مثل ابن ذو الجوشن
اما الالحاد فهذا ايضا ليس دين واصحابه ينكرون وجود الله نهائي
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