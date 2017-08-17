حقوق الإنسان ترد بقوة على الخارجية الأمريكية بشأن حرية الأديان في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

انتقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ما تضمنه تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الأخير حول عدم التزام المملكة وعدد من الدول بحرية الأديان، ووصفته بأنه ” غير دقيق ” .

وقال رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني إن ما ذهب إليه تقرير وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون عن الحريات الدينية في المملكة أن مثل هذه التقارير تصدر لتحقيق أهداف محددة، نافياً صحة ما تردد في القرير حول استهداف الشيعة والملحدين .