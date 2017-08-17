546 حاجا يصلون إلى المدينة المنورة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة لأداء فريضة الحج لهذا العام 1438هـ 189ر546 حاجاً وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة .

وأوضحت وحدة الإحصاء والتقارير بالمؤسسة أن عدد الحجاج الذين قدموا لطيبة الطيبة أمس 653ر21 حاجاً، فيما غادرها لمكة المكرمة 021ر35 حاجاً, في حين بلغ المجموع الكلي للمغادرين حتى تاريخه 712ر376 مسافراً، مبينة أن أكثر جنسية متواجدة في المدينة المنورة الجنسية الإندنونيسية وعددهم 055ر32 حاجاً, بينما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى مساء أمس 423ر169 حاجاً مقارنة مع المتبقين لنفس اليوم من حج العام الماضي 1437هـ وعددهم 457ر156 حاجاً .