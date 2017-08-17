سائق متهور يدهس 4 مسعفين ورجل أمن في المدينة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أصيب 4 مسعفين ورجل أمن تابع للقوات الخاصة لأمن الطرق، في حادث مروري على طريق ” المدينة المنورة- ينبع ” ، وذلك بعد مباشرتهم لحادث على الطريق ذاته؛ إلا أنهم فوجئوا بمداهمة مركبة أخرى تسير بسرعة عالية؛ لتصطدم في المركبات الرسمية والمركبات الأخرى؛ حيث هُرعت فِرَق إسعافية أخرى للموقع ونقلت المصابين إلى مستشفيات المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة، خالد بن مساعد السهلي: إن عمليات الهيئة بالمنطقة تلقت في تمام الساعة 11:31 من مساء أمس، بلاغاً يفيد بوقوع حادث مروري في طريق ” المدينة المنورة- ينبع السريع ” ، بعد المسيجيد، باتجاه المدينة بمسافة تُقَدّر بعشرة كيلو مترات، وأفادت الإشارة الأولى باحتمال وجود 6 إصابات في الموقع، وعلى الفور تم توجيه ثلاث فِرَق إسعافية وفريق الاستجابة المتقدمة.

وأفاد ” السهلي ” بأنه عند الوصول للموقع والبدء بالعملية الإسعافية وعلاج الحالات التي اتضح أنها 6 إصابات معظمها بسيطة، داهمت موقعَ الحادث مركبةٌ تسير بسرعة عالية، واصطدمت بدورية أمن الطرق، ومن ثم المركبة المتسببة في الحادث الأول، واصطدمت بإحدى مركبات الإسعاف؛ مما نتج عنه إصابة قائد المركبة، وتضاعفت الإصابة لدى سائق المركبة الأولى، وأصيب رجل أمن الطرق وحصل لديه توقف في القلب والتنفس، وأصيب أربعة من المسعفين؛ أحدهم بكسر في اليد، والثاني إصابة في الظهر؛ فيما أصيب المسعفان الآخران بإصابات صُنّفت بالمتوسطة.

وأشار المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، إلى أن القائد الميداني اتجه للموقع، وكذلك مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية والمدير الطبي، إضافة إلى توجيه أربع فِرَق إسعافية جديدة للموقع وفريق متقدم آخر؛ فيما بذل المسعفون الموجودون في الموقع جهوداً لإنقاذ الإصابات الأخيرة؛ حيث تم عمل إنعاش قلبي رئوي لرجل الأمن، وتكللت بالنجاح، وعاد له النبض والتنفس -ولله الحمد- في الموقع، ونُقِل على الفور للمستشفى.

وأكد ” السهلي ” أنه تم نقل باقي الحالات التي تعتبر اثنتان منها خطيرة والمسعفون المتبقون للمستشفى بواسطة الفِرَق الأخرى؛ فيما اتجهت القيادات المشاركة في الحدث -يرافقهم رئيس القيادة الميدانية- بإشراف مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة للمستشفيات المنقولة لها الإصابات؛ للاطمئنان على صحة المسعفين المصابين جراء الحادث ورجل الأمن.