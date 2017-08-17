قرقاش يشيد بقرار تسهيل حج القطريين: المملكة تثبت أنها كبيرة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أشاد أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتى، بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتسهيل إجراءات الحج للقطريين.

وكتب ” قرقاش ” عبر حسابه على ” تويتر “: ” تثبت المملكة كل يوم كم هى كبيرة، ولغط قطر وتسييسها للحج يجب أن ينتهى بعد مبادرة الملك سلمان الحليمة والكريمة، هناك أمور أسمى من السياسة “.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه بعدة تسهيلات للحجاج القطريين، منها نقلهم على نفقته الخاصة، عبر طائرات الخطوط الجوية السعودية، وفتح معبر سلوى الحدودى البرى أمام الحجاج القادمين من قطر، وبدون تصاريح حج إلكترونية.