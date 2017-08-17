العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 480 ألف طن قمح - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، عن مناقصتها الثالثة لهذا العام 2017م لاستيراد 480 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (أكتوبر- ديسمبر2017) بواقع 8 بواخر موزعة على ميناء جدة الاسلامي، و 5 بواخر بـ 300 ألف طن، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام 3 بواخر بـ 180 ألف طن.

أوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن هذه المناقصة تأتى امتدادا لتغطية حاجة شركات المطاحن من القمح والمحافظة على المخزون الإستراتيجي منه، مشيراً إلى انه سبق ترسية دفعتين من القمح المستورد هذا العام بإجمالي 1.5 مليون طن.