بالفيديو.. نجاة أم ورضيعها من حادث مأساوي - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أنقذت العناية الإلهية أم وطفلها الرضيع ، من مصير مأساوي فصلتهما عنه سنتيمترات قليلة فحسب، بعد أن وضعهما القدر في طريق سيارة طائشة يقودها مخمور.

وأظهر فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأم وهي تدفع عربة ابنها على أحد الأرصفة بمدينة كييف بأوكرانيا، عندما فقد السائق سيطرته على السيارة ليصعد بها نحو الرصيف، ويطيح في طريقه بعدة أعمدة قبل أن يتوقف بجوارهما تماما.