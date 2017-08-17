بالفيديو.. نجاة أم ورضيعها من حادث مأساوي - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. نجاة أم ورضيعها من حادث مأساوي
أنقذت العناية الإلهية أم وطفلها الرضيع ، من مصير مأساوي فصلتهما عنه سنتيمترات قليلة فحسب، بعد أن وضعهما القدر في طريق سيارة طائشة يقودها مخمور.
وأظهر فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأم وهي تدفع عربة ابنها على أحد الأرصفة بمدينة كييف بأوكرانيا، عندما فقد السائق سيطرته على السيارة ليصعد بها نحو الرصيف، ويطيح في طريقه بعدة أعمدة قبل أن يتوقف بجوارهما تماما.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18223 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا محترف مو مخمور
الزاويةالضيقة الي دخل فيها كانت كفيلة يتقطيعه حتت على قولة المصريين
لكنها ظل في مسارة الين ماتجاوزها
عمومآ الي بيسكر يصك على نفسه فغرفتة
ويترك عنه الفرفرة ف الشوارع وهو منسطل🤗