شرطة تبوك تطيح بـ 4 سجناء هاربين - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

تمكنت شرطة تبوك من الإطاحة بأربعة سجناء هاربين، من أرباب السوابق.

وقال الناطق الرسمي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد احمد الغبان، إن شرطة منطقة تبوك تمكنت وبعد جهود أمنية مكثفة من القاء القبض على اربعة سجناء ” سعوديي الجنسية ” من ارباب السوابق سبق وان هربوا من السجن العام بتبوك.

وأوضح أنه بعد التحريات تم الاطاحة بهم في منطقة صحراوية خارج مدينة تبوك بعد تعطل المركبة التي كان يستقلونها ومحاولتهم الهرب على ارجلهم، في عملية امنية احترافية نفذتها قوات الامن دون حدوث اي اصابات.

وجرى التحفظ عليهم وعلى المضبوطات التي كانت بحوزتهم تمهيداً لتسليمهم لجهات الاختصاص لاستكمال الاجراءات النظامية بحقهم.