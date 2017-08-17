قطريون يشيدون بقرار خادم الحرمين بتسهيل الحج: والد الجميع - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

عبر قطريون عن سعادتهم بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتسهيل أمور حجاج بلادهم، مشيدين بالقرار.

وكتب ” عزام المرى ” عبر حسابه على ” تويتر “: ” أنا مواطن قطرى وأشكر الملك سلمان، جدتى والله مذهبه شنطتها من أسبوع وتقول الملك سلمان مايردنا وصار عند حسن ظنها “، مضيفا: ” الله يرفع قدر الملك سلمان، والله دمعة جدتى بعد ما قلت لها الخبر تسوى كل شيء “.

فيما قال جابر آل كحلة المرى: “مازالت المملكة والملك سلمان يتربعا فى قلوب شعب قطر الأحرار، لا تغتروا فى المرتزقة وعبيد الريال والمنصب “.

كما أشاد المعارض القطرى خالد الهيل، بقرار خادم الحرمين، مقدما الشكر للملك سلمان، قائلا: ” شكرا والد الجميع “.

وأعرب الهيل عن سعادته بلقاء ولى العهد الأمير محمد بن سلمان مع الشيخ عبد الله بن على بن عبد الله بن جاسم آل ثانى، حفيد مؤسس قطر، وكتب عبر حسابه على “تويتر “: ” عندما يتقابل الكبار يتم التجاوز مؤقتا عن عبث الصغار، إذا كان الصغير ناقص تربية فالكبير دائما جاهز لإعادة التربية “.

وأضاف الهيل: ” شكرا سمو الشيخ عبد الله بن على، المجد على وساطتك الكريمة للتسهيل على شعب قطر، وشكرا والد الجميع الملك سلمان على قبول الوساطة “.

وتابع الهيل: ” أيها الأغبياء، الكبار اجتمعوا وفتحوا الحدود للشعب لأداء فريضة الحج، مش عاجبكم، القرضاوى موجود وممكن يفتى بجواز الحج فى طهران”.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالموافقة على ما رفعه له نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بخصوص دخول الحجاج القطريين إلى المملكة عبر منفذ سلوى الحدودي لأداء مناسك الحج، والسماح لجميع المواطنين قطريي الجنسية الذين يرغبون بالدخول لأداء مناسك الحج من دون التصاريح الإلكترونية وذلك بناءً على وساطة الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني .

كما وجه – حفظه الله – بنقل كافة الحجاج القطريين من مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار الأحساء الدولي على ضيافة مقامه الكريم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة .

كما أمر – أيده الله – بالموافقة على إرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار الدوحة لإركاب كافة الحجاج القطريين على نفقته الخاصة لمدينة جدة ، واستضافتهم بالكامل على نفقة خادم الحرمين الشريفين، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة ، والتأكيد على أن جميع الحجاج قطريو الجنسية .