بالصور.. الشرطة الفلبينية تقتل 25 مجرما في الشوارع - صحيفة صدى الالكترونية

مانيلا(صدى):

قتلت الشرطة الفلبينية، 25 مجرما فى العاصمة مانيلا بينهم 14 فى عمليات لمكافحة المخدرات فى ليلة ثانية من إراقة الدماء على نطاق واسع هذا الأسبوع مع تصاعد حرب شرسة على المخدرات.

وسقط القتلى فى مانيلا بعد مقتل 32 آخرين فى عمليات شبه متزامنة للشرطة ليل الاثنين ويوم الثلاثاء فى إقليم بولاكان، فى أكثر الفترات دموية فى حملة أمنية مثيرة للجدل من جانب الرئيس رودريجو دوتيرتى قتل فيها الآلاف.

وقال مدير شرطة مانيلا نويل نابليون كورونيل للصحفيين إن 14 قتلوا فى عمليات للشرطة لمكافحة المخدرات بينما كان الآخرون لصوصا على صلة أيضا بالمخدرات، وقالت تقارير للشرطة إن هوية قتلة الأحد عشر غير معلومة وإن الحوادث قيد التحقيق.