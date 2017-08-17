رد فعل طريف لرجل طالبته زوجته برمي القمامة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أثار رد فعل طريف لرجل طالبته زوجته برمي القمامة في الصباح على طريقتها الخاصة، إعجاب المئات من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

أظهرت الصور المنتشرة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، امرأة تطلب من زوجها رمي القمامة عند خروجه من المنزل بطريقة طريفة، حيث تركت ورقة ملصقة على الثلاجة وكتبت فيها ” حبيبي خد الزبالة رجاء ” ورسمت له قلوبا ووجها ضاحكا، وتركت أكياس القمامة بجانب الثلاجة.

ترك الزوج هو الآخر ورقة ملصقة على الثلاجة وكتب فيها ” أخدت ميتين أم الزبالة يا روحي ” .