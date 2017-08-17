رد فعل طريف لرجل طالبته زوجته برمي القمامة - صحيفة صدى الالكترونية

رد فعل طريف لرجل طالبته زوجته برمي القمامة
أثار رد فعل طريف لرجل طالبته زوجته برمي القمامة في الصباح على طريقتها الخاصة، إعجاب المئات من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
أظهرت الصور المنتشرة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، امرأة تطلب من زوجها رمي القمامة عند خروجه من المنزل بطريقة طريفة، حيث تركت ورقة ملصقة على الثلاجة وكتبت فيها ” حبيبي خد الزبالة رجاء ” ورسمت له قلوبا ووجها ضاحكا، وتركت أكياس القمامة بجانب الثلاجة.
ترك الزوج هو الآخر ورقة ملصقة على الثلاجة وكتب فيها ” أخدت ميتين أم الزبالة يا روحي ” .
سعيد[ عدد التعليقات: 396 ] نشر منذ 23 دقيقة
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شايب بروحه[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 13 دقيقة
شرهتكم الي فهم شي هي تقوله خذ الزباله وهو يرد عليها اخذ ميتين ام الزباله يعني هو اخذ ميتين ريال وام الزباله وش قصده وبعدين شوفو الى وين وصل الجيل هذا اجل واحد هو وزوجته عايشين في بيت واحد مايتقابلون ويكتبون رسائل لبعض الله المستعان بس
اقول خل توتر وفاس تبن وسنب شت وسرغم ينفعكم يازين من قطع العقال على ظهوركم لين تستحون على وجيهكم
ولا تستبعدون عيالهم بعد مايتكلمون عربي اذكر اني في أسواق الحربي وشوف واحد معه عياله مايكلمهم غير اوربييي وهو يكلم بالتلفون عربي جيت لمه وقلت له الله يخلف عليك يا حنيس
نٌےـوِوِ🌸ٱٱٱل[ عدد التعليقات: 13622 ] نشر منذ 3 دقائق
ههههههه ياحليلهم