 ⁠⁠⁠⁠⁠700 ألف وافد يغادرون المملكة ضمن حملة " وطن بلا مخالف " - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 17

    أغسطس

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⁠⁠⁠⁠⁠700 ألف وافد يغادرون المملكة ضمن حملة ” وطن بلا مخالف “

⁠⁠⁠⁠⁠700 ألف وافد يغادرون المملكة ضمن حملة ” وطن بلا مخالف “
نايف السالم(صدى):

أعلن مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، مغادرة أكثر من 700 ألفاً من الوافدين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل إلى بلدانهم، مستفيدين من إعفاءات حملة ” وطن بلا مخالف “.

وقال اليحيى إنه ينتظر أن يغادر خلال الفترة القريبة المقبلة نحو 46 ألف مخالف آخرين.

يذكر أن المهلة المحددة لحملة “وطن بلا مخالف ” انتهت في الأول من شوال الماضي، وبدأت السلطات في تنفيذ المرحلة الثانية من الحملة لتعقب المخالفين، وتطبيق النظام والغرامات المالية بحقهم.


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