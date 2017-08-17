⁠⁠⁠⁠⁠700 ألف وافد يغادرون المملكة ضمن حملة " وطن بلا مخالف " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلن مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، مغادرة أكثر من 700 ألفاً من الوافدين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل إلى بلدانهم، مستفيدين من إعفاءات حملة ” وطن بلا مخالف “.

وقال اليحيى إنه ينتظر أن يغادر خلال الفترة القريبة المقبلة نحو 46 ألف مخالف آخرين.

يذكر أن المهلة المحددة لحملة “وطن بلا مخالف ” انتهت في الأول من شوال الماضي، وبدأت السلطات في تنفيذ المرحلة الثانية من الحملة لتعقب المخالفين، وتطبيق النظام والغرامات المالية بحقهم.