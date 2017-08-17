صحة البيئة تنظم دورة " فاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء " في المدينة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

نظمت الادارة العامة لصحة البيئة والصحة المهنية بالتعاون مع الادارة العامة للشؤون الاكاديمية والتدريب بوزارة الصحة دورة تدريبية بعنوان ( رصد فاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء ) وذلك ضمن الخطة السنوية للتدريب الموجهه للعاملين المكلفين في موسم الحج لهذا العام ١٤٣٨.

ألقي فيها العديد من المحاضرات أستهلت بمحاضرة عن الامراض التي تنتقل بالغذاء وانواع التسمم الغذائي ،وكذالك فاشية الغذاء التي تنتقل في شخصين او اكثر تناولوا طعام مشترك .

كما تم شرح انواع الامراض المنقولة بالغذاء والاشخاص المعرضين للعدوى وطرق العدوى ،وشرح مفصل عن كيفية البلاغات في حالة رصد حالة تسمم غذائي بالاضافه الى توضيح عوامل الخطورة في فاشيات الامراض المنقولة بالغذاء .

ومن جهة أخرى ذكر مدير عام الادارة العامه لصحة البيئة والصحة المهنية بوزارة الصحة الدكتور/ محمود بن يوسف لبد أن الوزارة وبتوجية من معالي الوزير تبذل جل إهتمامها لتنفيذاً لتوجيهات ولاة الامر حفظهم الله بتوفير وسائل وسبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام ومن هذا المنطلق تقوم الادارة العامة لصحة البيئة والصحة المهنية ومتابعه مباشرة من سعادة وكيل الوزارة المساعد للصحة الوقائية بإعداد برامج تدريبية في مجال برامج وانشطة صحة والصحة المهنية لتطوير قدرات المكلفين بالعمل لموسم الحج لتقديم خدمة مميزة داعمة لمفهوم الصحة العامة.

علماً أن هذه الدورة معتمدة من قبل هيئة التخصصات الصحيه بواقع (١٢) ساعه تعليم طبي وتستمر لمدة يومين ويشارك فيها اكثر من (٣٠) متدرب ومتدربه من العاملين باقسام السلامه الغذائيه داخل المنشات الصحية بمنطقة المدينة المنورة والمكلفين بحج هذا العام .