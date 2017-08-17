برامج تثقيفية لمنسوبي أمن المنشآت المشاركين في مهمة الحج بالمدينة - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

قامت قوة أمن المنشات بمنطقة المدينة المنورة بعقد عدد من الدورات و البرامج التثقيفية لمنسوبيها المشاركين بمهمة حج هذا العام وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة .

حيث نفذ العديد من البرامج والدورات بالتعاون مع عدد من المختصين و المهتمين فى أعمال الحج و العمرة وكيفية التعامل مع ضيوف الرحمن أياً كانت جنسيتهم من خلال شرح مبسط لعدد من الكلمات العامة لعدد من اللغات بهدف سهولة التعامل مع الحاج بمشاركة إمارة منطقة المدينة المنورة ووزاره الحج وعدد من الجهات الحكومية والخدمية .

كما قامت الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بمنطقة المدينة المنورة بعقد برنامج تثقيفي وتوعوي عن إدارة الحشود والمشاة لمحطات القطار بالمشاعر المقدسة لمنسوبيها المساندين بمهم حج هذا العام وذلك بقاعة المحاضرات المخصصة و صاحب هذه البرامج حمله تطعيم لجميع المشاركين بالتعاون مع مستوصف قوى الامن بالمدينة .

من ناحيته أكد قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة المدينة المنورة العميد /عبد الله بن سعد العتيبي – على ضروره عقد مثل هذه البرامج والدورات التدريبية لجميع منسوبينا المشاركين بالحج لتحقيق أعلى معايير الجودة لخدمة ضيوف الرحمن و تسهيل مهمة أدائهم لهذه الفريضة .

وما كان هذا ليتحقق إلا بدعم وتوجيه مباشر من سعادة قائد قوات أمن المنشات اللواء / سعد بن حسن الجباري – والذي دائما مايكون حريص على تذليل كافة الصعوبات للوصول إلى أعلى درجات الإتقان .