 اتهمها الأهالي بالسحر فأشعلت أسرتها النيران بها - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 17

    أغسطس

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اتهمها الأهالي بالسحر فأشعلت أسرتها النيران بها

اتهمها الأهالي بالسحر فأشعلت أسرتها النيران بها
نورة الشهري(صدى):

أشعلت عائلة هندية النيران ، في إمرأة ، ما اسفر عن فقدانها بصرها ثم وفاتها في اليوم التالي ، بعد اتهامها بالسحر والدجل .

وقع الحادث المروع في قرية كاديرا في راجاستان بشمالي الهند بعد اتهام امرأة تدعى كانيا ديفي -40 عاما بالسحر والشعوذة.

حيث نفذ الحادث المروع اثنان من أقاربها واحد الجيران، واتهموا بإرغام السيدة على تناول البراز وضربها بوحشية قبل حرق عينيها، ما تسبب في إصابتها بالعمى ووفاتها في اليوم التالي متأثرة بجروحها.

وقالت ناشطة محلية إن السبب الحقيقي وراء الحادث هو نزاع على الملكية وليس لأنها ساحرة، حيث توفي زوج كانيا مؤخرا، وتآمر أقارب زوجها للتخلص منها والاستيلاء على أرضها.

وألقت الشرطة القبض على ثلاثة أشخاص للاشتباه في ارتكابهم جريمة القتل، وتم اتهام اثنين بالتسبب في وفاة غير طبيعية للسيدة.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 12279 ] نشر منذ 39 دقيقة

حسبي الله عليهم

زين انها ماتت ولا تتعذب في حياتها

[ عدد التعليقات: 402 ] نشر منذ 15 دقيقة

ما تنلام

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