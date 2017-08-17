الفهيقي يعود إلى الجوف بعد إصابته في القطيف - صحيفة صدى الالكترونية

فواز الرويلي(صدى):

تستقبل منطقة الجوف، مساء الخميس 25 ذي القعدة لعام 1438هـ، في تمام الساعة الثالثة مساءً؛ البطل عماد بن حمدان الفهيقي بعد خروجه بسلامة الله من مستشفى قوى الأمن بالرياض، أثر تعرضه ليد الغدر والإرهاب بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية .

وعبر الفهيقي عن فخره بعمله وسعادته بما لمسه من قيادة هذا الوطن المعطاء وما شاهده من أبنائه البررة، مشيرًا إلى أن الإصابة هي وسام عز وفخر على صدره، وسيقف هو وزملائه حصنًا حصينًا للذود عن الدين ثم المليك والوطن، مؤكدًا أن الجميع سيقف بالمرصاد في وجه كل حاقد ومعتدي يحاول المساس بأمن هذا الوطن .

ومن جانبه عبر والد المصاب حمدان بن غربي الفهيقي، عن شكره لولاة الأمر حفظهم الله لما أولوا به ابنه من الرعاية و العناية ، مثمنًا للجميع مشاعرهم النبيلة و تواصلهم الدائم للاطمئنان عليه، سائلاً المولى عزّ و جلّ أن يشفي المصابين ، و أن يرحم من استشهد منهم ، و أن يحفظ بلادنا من كل شرّ و مكروه.